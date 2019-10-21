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Dünya

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 21.10.2019
Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'da merkez üssü İsangel kentinin 59 kilometre kuzeyi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 226 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. 

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.

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