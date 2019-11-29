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Dünya

Uruguay'da Martinez devlet başkanı seçiminde yenilgiye uğradığını kabul etti

Uruguay'da 2005'ten bu yana iktidarda bulunan sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez, rakibi Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou'yu seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 29.11.2019
Uruguay'da Martinez devlet başkanı seçiminde yenilgiye uğradığını kabul etti

Ankara

Uruguay'da 2005'ten bu yana iktidarda bulunan sol Geniş Cephe koalisyonu adayı Daniel Martinez, Twitter'da rakibi Ulusal Parti adayı Luis Lacalle Pou'yu seçim zaferinden ötürü tebrik etti ve Pou ile yarın bir araya geleceklerini duyurdu. 

Uruguay'da geçen pazar yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 98,1'i sayılan oyların, Pou yüzde 48,73'ünü, Martinez yüzde 47,49'unu kazandı.

Seçmen sayısı 2,6 milyon olan Uruguay'da, adaylar arasındaki oy farkının birbirine çok yakın olması nedeniyle Seçim Mahkemesi, ülkeyi gelecek 5 yıl yönetecek yeni devlet başkanının cuma günü nihai seçim sonuçlarının açıklanmasıyla belirleneceğini bildirmişti.

Luis Lacalle Pou'nun, 1 Mart 2020'de devlet başkanlığı görevine başlaması öngörülüyor.

Uruguay'da devlet başkanı seçiminin ilk turunda Martinez oyların yüzde 40'ını, Pou yüzde 29'unu almıştı. İlk turda yenilgiye uğrayan adaylar Guido Manini Rios ve Ernesto Talvi, ikinci turda Pou'ya destek vereceklerini açıklamıştı.

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