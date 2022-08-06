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Dünya

Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti

Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara tepki için gösteri düzenledi.

Laith Al-jnaidi, Hacer Başer   | 06.08.2022
Ürdünlüler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Mohamad Salaheddin/AA

Amman

Başkent Amman'daki Tel Aviv Büyükelçiliği yakınında bir araya gelen yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Ürdün hükümetinden resmi ve ciddi bir tavır takınmasını, İsrail Büyükelçisini ülkeden kovmasını isteyen eylemciler, Filistin halkı ve direniş gruplarına destek sloganları attı.

Eyleme katılan Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan​) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, AA muhabirine, Ürdün halkının Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Adayile, Filistin'de yaşananların, halkın özgürlüğe doğru yürüdüğünün ve işgali kabul etmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

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