Ürdünlü milletvekillerinden YEE'ye ziyaret

Ürdün Parlamentosunun Temsilciler Meclisindeki Ürdün-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan bir heyet, Amman Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.

AMMAN

Ürdün Parlamentosunun Temsilciler Meclisindeki Ürdün-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan bir heyet, Amman Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.

İki ülke arasında kültürel işbirliğinin artırılması hedeflenen ziyarete Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de katıldı.

YEE Amman Müdürü Cengiz Eroğlu, ziyaret sırasında, enstitünün dünyadaki faaliyetlerini ve Türkiye burslarını anlattı.

Eroğlu konuşmasında, Türkiye üniversitelerinde okuyan Ürdünlü ve yabancı öğrenci sayısının her geçen yıl artmakta olduğunu dile getirdi.

Amman Türk Kültür Merkezi'nin, Orta Doğu'daki en eski merkezlerden biri olduğunu ve nisan ayında 50. yılını kutlayacağını aktaran Eroğlu, kültür merkezinin isminin 2012'de Yunus Emre Enstitüsü olarak değiştirildiğini kaydetti.

Büyükelçi Karagöz de iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, Ürdün-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerinin iki ülke arasında bir köprü vazifesi gördüklerini belirtti.

Dostluk Grubu üyeleri, Türkiye'nin örnek alınabilecek bir ülke haline geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamdaki rolüne övgüde bulunan Dostluk Grubu üyeleri, iki ülke arasında tarihi bağ olduğunu vurguladı.

Muhabir: Laith Joneidi-Sümeyye Özer-Ali Semerci