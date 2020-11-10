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Dünya

Ürdün'de milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı

Ürdün'de 19. dönem temsilciler meclisi seçimi için yapılan oylama sona ererken, katılım oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti.

Laith Al-jnaidi,Ali Semerci   | 10.11.2020
Ürdün'de milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı

Amman

Toplam 4 milyon 640 bin 643 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, 1 milyon 386 bin 749 kişi oy kullandı.

Bağımsız Seçim Kurumu Başkanı Halid el-Kelalide, düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işleminin bu gece sona ereceğini söyledi ancak seçim sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgi vermedi.

Ülkede 294 listeden 360'ı kadın olmak üzere 1674 adayın yarıştığı seçimde oylamaya katılım oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti.

Bağımsız Seçim Kurumu Sözcüsü Cihad el-Momeni, 23 seçim bölgesindeki 1824 sandıkta oy kullanılacağını ifade etmişti.

Ürdün'de partileşmenin önünde önemli bir engel kabul edilen "taşınamaz tek oy sistemi"nin kaldırıldığı yeni seçim kanunuyla, milletvekili sayısı 150'den 130'a düşürülmüştü.

Ürdün parlamentosu, kral tarafından atanan isimlerin yer aldığı "senato" ile seçimle iş başına gelen "temsilciler meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.‎

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