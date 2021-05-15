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Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail'in ihlalleri aşırılığı körüklüyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ederek aşırılığı körüklediğini belirtti.

Laith Al-jnaidi,Gülşen Topçu   | 15.05.2021
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail'in ihlalleri aşırılığı körüklüyor

Amman

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, videokonferans yöntemiyle düzenlenen terörizm ve uluslararası aşırılıkla mücadele konulu "Christchurch Harekete Geçirme Çağrısı" zirvesinde konuştu.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ettiğini, aşırılığı körüklediğini ve nefret söylemini güçlendirdiğini söyleyen Kral Abdullah, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunamamasının istenmeyen sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Adalet ve siyasi ufkun yokluğunun aşırılık ateşini körüklediğine ve böylece teröristlerin kendi saflarına daha fazla destekçi çektiğine işaret eden Kral 2. Abdullah, radikalizm ve terörizmin küresel düzeydeki artışına dikkati çekti.

Filistin halkına destek için Ürdün'ün başkenti Amman'ın yanı sıra İrbid, Aclun, El-Mafrak, Tafile, Kerak, Akabe Zerka kentleri ve Batı Şeria sınırındaki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar bölgesi) dün gösteriler düzenlenmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.




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