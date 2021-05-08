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Dünya

Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısı barbarca

Ürdün, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyerek kınadı.

Laith Al-jnaidi,Halime Afra Aksoy   | 08.05.2021
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısı barbarca Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, İsrail güçlerinin dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Harem-i Şerif'te namaz kılanlara yönelik plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik tepkisini ifade etti.

"Harem-i Şerif'e yapılan baskının ve barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırının, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış" olarak nitelendirildiği açıklamada, kabul edilemez bu saldırıların kınandığı belirtildi.

Fayiz, Aksa'daki cemaatin can güvenliğinden sorumlu tuttuğu İsrail'i, bölgede yükselen tansiyon konusunda uyardı.

"İsrail güçleri derhal Aksa'dan çıkarılmalı"

Ürdünlü yetkili, İsrail polisinin ve özel kuvvetlerinin derhal Mescid-i Aksa'dan çıkarılması ve cemaatin ramazan ayının mübarek gecelerinde ibadetlerini özgürce eda edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Fayiz, İsrail yetkililerine de uluslararası insan hakları yasalarına göre işgalci bir güç olarak yükümlülüklerine riayet etme; ihlallere, saldırılara ve provokasyonlara son verme çağrısı yaptı.

"Mescid-i Aksa'da, Eski Şehir'de ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Kudüslülere yönelik apaçık saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada Fayiz, uluslararası toplumdan Aksa'da, Eski Şehir'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 178 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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