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Dünya

Ürdün İhvanı'nın siyasi kolu seçimlere girme kararı aldı

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, 10 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine girme kararı aldı.

Mehmet Nuri Uçar,Laith Al-jnaidi   | 21.09.2020
Ürdün İhvanı'nın siyasi kolu seçimlere girme kararı aldı

Amman

İslami Çalışma Cephesi, yapılacak seçimlerde konumu açıklamak üzere başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.

Partinin genel sekreter yardımcısı Vail es-Sekka basın toplantısında okuduğu yazılı açıklamada, yaklaşan parlamento seçimleriyle ilgili partinin tutumunu tartışmak üzere kapsamlı diyalog ve istişareler yapıldığını belirtti.

Sekka, yapılan istişare ve diyalogların ardından partinin Merkez Karar Yönetim Kurulunun 10 Kasım'da yapılması planlalan parlamento seçimlerine katılma kararı aldığını kaydetti.

Partinin Seçim Komitesi Başkanı Refaiye dün gözaltına alınmıştı

İslami Çalışma Cephesi Partisi Seçim Komitesi Başkanı Badi er-Refaiye "dost bir ülkenin başkanına hakaret etme" suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

Partinin Özgürlükler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Hatib, yaptığı yazılı açıklamada, gözaltı kararını kınayarak, "Refaiye, yıllar önce sosyal medyadaki bir paylaşımından dolayı gözaltına alındı." ifadelerini kullanmıştı.

Partinin Genel Sekreteri Murad el-Adayile de gözaltı olayını "İslami Çalışma Cephesi'ni "siyasi sahnenin dışında tutmak için atılmış bir adım" olarak değerlendirmişti.

İslami Çalışma Cephesi, Ürdün'ün önde gelen siyasi partileri arasında yer alıyor. Parti, Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kolu olarak 1992'de kurulmuştu. "Arap Baharı" sürecinde İhvan saflarında bazı ihtilaflar ve bölünmeler yaşanmıştı.

İslami Çalışma Cephesi, Ulusal Reform İttifakı adı altında, 2010 ve 2013 yıllarında seçimleri boykot ettikten sonra 2016'da yapılan son seçimlere katılarak, 130 sandalyeden 14'ünü kazandı.

1950'li yıllardan bu yana siyasi hayatta varlığını gösteren Ürdün İhvan'ı, 2007 yılında yapılan seçimlere kadar mecliste sandalye sahibiydi. İhvan, parlamentodaki temsil oranını sınırlandıran "tek oy kanunu" sebebiyle 2010 ve 2013 yıllarındaki seçimleri boykot etti.

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