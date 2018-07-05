Ürdün halkının Suriyeli sığınmacılar için başlattığı kampanya ile toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin güneyindeki sığınmacılara gönderilmeyi bekliyor.

REMS

Ürdün halkının başlattığı kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin güneyindeki sığınmacılara gönderilmek için hazır.

Ürdünlülerin, Suriyeli sığınmacılara destek için yaklaşık 15 gün önce başlattığı yardım kampanyası kapsamında, gıda ve sağlık teçhizatından oluşan insani yardım malzemeleri, Suriye sınırı yakınındaki Er-Remse kentindeki El-Huccac Meydanı'nda toplandı.

Kampanya görevlilerinden Emced ez-Zeyebet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkına yardımın insanlık vazifesi olduğunu belirterek, "Ürdün'ün dört bir yanından gelen sağlık ve gıda malzemelerini topluyoruz." dedi.

Kampanyanın öncülerinden Kamil ez-Zaabi de Er-Remse kentinde başlattıkları yardım çalışmalarının daha sonra Ürdün geneline yayıldığını söyledi.

Ürdünlü küçük kız oyuncağını hediye etti

Yardım malzemelerini taşıyacak kamyonların sınıra yakın bölgede beklediğini kaydeden Halid el-Fahiri ise "Yardımların tamamı Ürdün halkı tarafından hazırlandı. Suriyelilere bir şey göndermek isteyen Ürdünlü küçük bir kız kendi oyuncağını bağışladı." diye konuştu.

Ürdün halkı söz konusu yardım kampanyasını yaklaşık 15 gün önce kendiliğinden başlatırken, Ürdün hükümeti geçen cumartesi, yardımların El-Haşimi Yardım Kurumu tarafından koordine edileceğini duyurmuştu.

Ürdün yönetimi, önceki gün rejim güçleri ve destekçilerinin Dera'daki saldırılarından kaçan Suriyeli sığınmacılar için insani yardım hizmeti verilmesi amacıyla açtığı sınır kapılarının sayısını üçe yükseltmişti.

Suriye'de rejimin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 270 bin ila 330 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Saldırılarda 200'den fazla sivil ölmüştü.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Muhabir: Laith Joneidi,Afra Aksoy