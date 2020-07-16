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Dünya

Ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi

Aralarında eski ABD Başkanı Obama, Microsoft'un kurucusu Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Musk, milyarder iş adamı Bloomberg ve rap şarkıcısı West'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi.

Dilara Zengin   | 16.07.2020
Ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi

Washington

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabı, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi.

Twitter hesabı ele geçirilen arasında eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimler yer aldı.

Söz konusu ünlü isimlerin yanı sıra Apple ve Uber gibi şirketlerin sosyal medya hesapları da ele geçirildi.

"Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız"

Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.

Bu olayın ardından Twitter, destek hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Soruşturuyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Ele geçerilen Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silindi.

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