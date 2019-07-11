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Dünya

Ünlü isimler Srebrenitsa soykırımını unutmadı

Ünlü isimler Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımını unutmadı.

Musa Alcan   | 11.07.2019
Ünlü isimler Srebrenitsa soykırımını unutmadı Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

İstanbul

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin 24 yıl önce acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımda hayatını kaybedenler birçok ülkede anılırken, gazeteci Selim Öztürk ve Bosna Sancak Derneği tarafından da bir video hazırlandı.

Videoda Bosna Hersek'te yaşanan acı olaylar anlatımının yanı sıra Türkiye'deki ünlü isimlerden Srebrenitsa soykırımı için "Unutma" çağrısına yer veriliyor.

Ali Sunal, Tayfun Talipoğlu, Vahide Perçin, Hidayet Türkoğlu, Sümer Ezgü, Suzan Kardeş, Okan Çabalar, Uğur Arslan, Tarık Mengüç, Sevil Uyar, Kubilay Penbeklioğlu, Saruhan Hünel, Çiğdem Tunç, Aylin Coşkun, Cengiz Bozkurt, Özlem Savaş, Hasibe Eren, Birgül Ulusoy, Metin Uca, Altan Gördüm, Kerem Gönlüm, Bahar Öztan, Mevlüt Yüksel, Ayşenur Yazıcı, Erdal Acar ve Mustafa Keser gibi pek çok isim videoya destek veriyor.

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