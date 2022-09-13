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Dünya

UNICEF: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), yaklaşık 7 milyon Sudanlı çocuğun okula gidemediğini, 12 milyon çocuğun da eğitimlerini yarıda bırakma tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Ömer Erdem   | 13.09.2022
UNICEF: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor

Hartum

 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfından (Save the Children) yapılan ortak açıklamada, “Sudan’da okul çağındaki her üç çocuktan biri olan yaklaşık 6 milyon 900 bin erkek ve kız çocuğu okula gitmiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Öğretmen ve altyapı yetersizliği nedeniyle 12 milyon çocuğun eğitiminin kesintiye uğraması ihtimalinden bahsedilen açıklamada, çocuk istismarı, sömürü ve silahlı gruplara katılımların engellenmesi gibi fiziki tehlikelerden koruduğu için Sudan’da eğitimin hayat kurtarıcı olduğu ve bu sebeple Sudan devletinin çocuklara uygun bir eğitim ortamı sağlamasının gerekliliği vurgulandı.

Ortak bildiride, acil ve ciddi önlemler alınmadığı takdirde eğitim krizinin nesiller boyu sürecek bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunularak, hükümetten eğitim sürekliliği ve uygun ortamın sağlanması ve okulların silahlı gruplarca kontrol altına alınmaması için gerekli çalışmaları yapması istendi.

Yıllardır süren ekonomik krizin üstüne askeri ve sivil kanat arasında yaşanan derin siyasi krizin ardından gelen 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale sonrasında ülkede sivil yönetim talebiyle başlayan protestolar sürüyor.

Sudan'da öğretmenler, düşük ücretler nedeniyle zaman zaman gösteriler düzenliyor.

Dünya Gıda Programı'ndan haziran ayında yapılan açıklamada, Sudan nüfusunun üçte birine tekabül eden 15 milyon insanın gıda güvenliğinden mahrum olduğu belirtilmiş, önlem alınmazsa açlık tehdidinin artabileceği uyarısında bulunulmuştu.



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