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Dünya

UNICEF, Nijerya'ya 9,3 milyon doz difteri aşısı gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), difteri salgınının arttığı Nijerya'ya hastalıkla mücadele amacıyla 9,3 milyon doz aşı gönderdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
UNICEF, Nijerya'ya 9,3 milyon doz difteri aşısı gönderdi

Abuja

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Nijerya İletişim Sorumlusu Nchekwube Nwosu-Igbo, yaptığı açıklamada, UNICEF'in ülkede hastalığın yaygın olduğu eyaletler için 9,3 milyon doz difteri aşısı gönderdiğini belirtti.

Nwosu-Igbo, 4 milyon doz difteri aşısının salgının merkez üssü Kano eyaletine sevk edildiğini ve aşıların Nijerya hükümetinin salgınla mücadelesine destek sağlayacağını bildirdi.

UNICEF'in tedarik ettiği 4 milyon doz aşıyı da gelecek haftalarda hükümete vereceğini anlatan Nwosu-Igbo, Nijerya'daki her çocuğun aşılanabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Nijerya'da Aralık 2022'den bu yana 7 bin 202 difteri vakası tespit edildi ve şu ana kadar 453 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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