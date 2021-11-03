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Dünya

UNICEF: Haiti'de çeteler, okulları ve öğrencileri hedef alıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'deki okulları, çocukların çetelerin hırsızlık veya fidye hedefi haline geldiği konusunda uyardı.

Saadet Firdevs Aparı   | 03.11.2021
UNICEF: Haiti'de çeteler, okulları ve öğrencileri hedef alıyor

Ankara

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Port-au-Prince'in başkentindeki en az 7 okulun son iki ayda güvenlik karşılığında kimliği belirsiz çetelere ödeme yapmaya zorlandığı, başka kurumların da tehdit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Okullarda artan korku, daha az öğrenme anlamına geliyor. Çeteler, bilgi tapınaklarını hızla şiddet sahnelerine dönüştürüyor." ifadesine yer verildi.

Çete üyelerinin, yakın zamanda kaçırdıkları Port-au-Prince'deki Haiti Notre-Dame Üniversitesi Sosyal ve Politik İktisat Fakültesinde profesör olan Patrice Derenoncourt'u öldürdüğünü söylemesinin ardından yapılan açıklama, çetelerin okullarda artan faaliyetlerine dikkati çekti.

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