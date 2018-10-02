UNECE ülkelerinde yaşlanan nüfus hızla artıyor

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna Avrupa, Asya ve Amerika'dan üye 56 ülkede, 2050'de 4 kişiden birinin 65 yaş ve üstünde olacağı öngörülüyor.

CENEVRE

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna (UNECE) Avrupa, Asya ve Amerika'dan üye 56 ülkede, 2050 yılında 4 kişiden birinin 65 yaş ve üstünde olacağı tahmin ediliyor.

BM Cenevre Ofisi'nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve UNECE tarafından 1-2 Ekim tarihlerinde "Tercihleri Mümkün Kılmak: 21. Yüzyılda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Nüfus Dinamikleri ICPD+25" başlıklı konferans düzenlendi.

Avrupa, Asya ve Amerika'dan 56 ülkeyi kapsayan "UNECE bölgesi"nde 21. yüzyılın nüfus önceliklerinin ele alındığı konferansta, nüfus ve kalkınma eylem planının uygulanmasına yönelik UNECE Bölgesel Raporu açıklandı.

Nüfus dinamikleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yaşam boyu aile ve üreme sağlığı ile eşitsizlikler ve haklar konularına ilişkin beş yıllık gözlemin aktarıldığı rapora göre, UNECE bölgesinde 2010 yılında yaklaşık 1,24 milyar insan yaşarken, bu sayı 2015'te 1,27 milyara yükseldi.

Asya ülkelerinde nüfusun hızla artış göstermesine rağmen, UNECE'ye üye 56 ülkenin 20'sinde nüfusun 2030'da hızla azalacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki doğurganlık oranı, 2010'daki ile aynı kalarak 2015'te de doğurganlık çağındaki kadın başına 1,8 olarak kaydedildi.

UNECE'ye üye ülkelerdeki 65 yaş ve üstündeki insanların, 2015'te bölgenin toplam nüfusunun yüzde 15'ini oluşturduğu vurgulanan rapora göre, bu oran 2030'da yüzde 21'e, 2050'de ise yüzde 24'e ulaşacak.

Rapora göre şu an Avrupa ülkelerinde, yaşlı insanların toplam nüfusa oranı yüzde 20'nin üzerinde.

"Yaşlanan nüfusun hızlı artışının" nüfustaki en önemli değişikliklerden biri olduğu vurgulanan rapora göre, 2023 yılında ilk kez 65 yaş ve üstü nüfus, 14 yaş ve altı çocuk nüfusunu geçecek. Tahminlere göre, 2050'de 4 kişiden biri 65 yaş ve üstünde olacak.

Raporda, bölgedeki nüfus eğilimlerine bakıldığında, genç hamilelik oranında düşüş görüldüğü, anne ölüm oranının yarıdan fazlasının engellendiği belirtildi.

Doğu Avrupa ve Asya'da AIDS'in artış gösterdiği vurgulanan rapora göre, her yıl 38 bin kadının yakalandığı ve 18 bin kadının yaşamını yitirdiği rahim ağzı kanseri kadınların kanser nedenli ölümlerinde ikinci sırada yer aldı.

Raporda, nüfustaki gelişmeler karşısında insan kaynaklarına yatırım yapılması, gençlerin kapasitelerinin arttırılması, çalışma çağındaki insanlar için iş ve aile dengesinin sağlanması, cinsiyet eşitliği gibi konularda politikalar geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu