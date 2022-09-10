Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.40
BTC/USDT
21,392.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi Toplu Açılış Programı’nda konuşuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki Fransa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden 'Asker Kulesi'

Umman'ın güneybatısındaki Zufar kentinde eşsiz mimarisiyle bölgenin tarihine tanıklık eden El-Asker Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahmut Geldi, Serdar Bıtmez   | 10.09.2022
Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden 'Asker Kulesi' Fotoğraf: Serdar Bıtmez - AA

Zufar

Kut Asker olarak da bilinen kule, Umman Sultanı Teymur bin Faysal Al Said (1913-1932) döneminde kentteki Taka ilçesini ve sakinlerini dış saldırılara karşı koruma amacıyla inşa edildi.

Uzun yıllar boyunca yerel yönetimlerin karargahı olarak kullanılan tarihi kule, 2008 yılında dönemin Umman Sultanı Kabus bin Said'in talimatlarıyla aslına uygun şekilde restorasyonu gerçekleştirilerek ziyarete açıldı.

İnşa edilmesi amacı kent güvenliği

AA'ya konuşan Asker Kulesi Sorumlusu Muhammed Ahmed Savahrun, "Taka Kalesi, Umman'ın güneyinde Zufar vilayetinin en meşhur kalesidir." dedi.

Asker Kulesinin günümüze kadar korunmuş tarihi yapı olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğine işaret eden Savahrun, "Asker Kulesini inşa etmenin asıl amacı kent güvenliğiydi. Taka kentinin muhafız askerleri gözetleme görevini buradan yapıyordu, komutanları ise Taka Kalesi'nde kalıyordu." ifadelerini kullandı. 

Savahrun, Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı'nın bölgede turizme kazandırdığı birkaç yapıdan biri olan Asker Kulesine tarihi bir miras olarak sahip çıktıklarını söyledi.

Taka Kalesi de bölgede varlığını koruyor

Asker Kulesi yakınında bulunan Taka Kalesi de sanatsal renkleriyle bölgede varlığını koruyan tarihi eserler arasında yer alıyor.

Sahip olduğu üstün tasarımı ve sanatsal işlemeleriyle Umman’ın kültürel mirasına ışık tutan Taka Kalesi, Sultan Kabus’un anne tarafından dedesi kabile şeyhi Ali bin Teman el-Maşeni tarafından bir dönem konak olarak kullanıldı.

Arap İslam mimarisini yansıtan Taka Kalesi, idare ve askeri amaçlarda kullanılmak üzere yapılan kuleler, sığınaklar ile diğer bazı bölmelerden oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti
Florya durağında metrobüs arızası seferlerde aksamaya neden oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik
Türkiye'de son yarım asrın en sıcak üçüncü ağustos ayı yaşandı

Benzer haberler

Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden 'Asker Kulesi'

Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden 'Asker Kulesi'

Bazı Arap ülkeleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yas ilan etti

Umman'ın doğal güzelliğiyle öne çıkan Etiin bölgesi sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor

Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet