Dolar
17.42
Euro
17.55
Altın
1,736.38
ETH/USDT
1,090.00
BTC/USDT
19,829.00
BIST 100
2,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Datça'da çıkan orman yangınında Süper Dolunay kızıla döndü
logo
Dünya

Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı

Umman'da 7 Temmuz'dan beri etkili sağanaktan dolayı 16 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Mahmut Geldi   | 13.07.2022
Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı

Muskat

Ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya konuşan Umman Polis Teşkilatı Operasyonlar Genel Müdürü Muhammed bin Nasır el-Kenedi, ülke genelinde 7-12 Temmuz tarihlerinde sağanağın etkili olduğunu belirtti.

Yağışlar nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de hala kayıp olduğunu aktaran Kenedi, bu süre zarfında 40'tan fazla kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Zufar vilayetinde kayıp olan 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kenedi, arama kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiğini ve droneların da kullanıldığını söyledi.

Bu arada Umman Sivil Savunma Kurumu, olumsuz hava şartları sebebiyle 386 yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Umman Meteoroloji Kurumu ise dağlık bölgelerde yağışların sürebileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı
Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi
Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Benzer haberler

Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı

Umman'da günlerdir etkili olan sağanak 16 can aldı

Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor

Afganistan'da son bir haftada sel felaketlerinde 63 kişi öldü

Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi

Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi
Kastamonu'daki selde kaybolan genci arama çalışmaları 16'ncı gününde sürüyor

Kastamonu'daki selde kaybolan genci arama çalışmaları 16'ncı gününde sürüyor
Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor

Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor