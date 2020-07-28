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Dünya

Umman Sultanı ile Katar Emiri ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme beklentilerini ele aldı.

Serdar Bıtmez,Safiye Karabacak   | 28.07.2020
Umman Sultanı ile Katar Emiri ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

Doha

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Umman Sultanı Heysem telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ele alındı. İkili ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de görüştü.

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