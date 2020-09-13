Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2020 başladı
logo
Dünya

Umman, İsrail-Bahreyn anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Umman, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması yapmasını memnuniyetle karşıladı.

Hacer Başer   | 13.09.2020
Umman, İsrail-Bahreyn anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İstanbul

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Muskat yönetiminin Bahreyn'in attığı bu adımdan duyduğu memnuniyet ifade edildi.

"Bu stratejik yönelimin, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelli barışın gerçekleşmesi konusunda pratik bir destek olmasının umulduğu" belirtilen açıklamada, "bunun ayrıca, uluslararası kararların öngördüğü iki devletli çözüm ilkesini somutlaştırdığı" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Benzer haberler

İsrail gazetesi: ABD, BAE'ye İsrail'in 'ilhak' planını 2024'ten önce desteklemeyeceğini taahhüt etti

İsrail gazetesi: ABD, BAE'ye İsrail'in 'ilhak' planını 2024'ten önce desteklemeyeceğini taahhüt etti

Siyasi analistler, 27 yıl önce imzalanan Oslo Antlaşmasının artık 'ölü' olduğuna dikkati çekiyor

Umman, İsrail-Bahreyn anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı

Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı
Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler sürüyor

Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler sürüyor
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri