Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama
Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
Ankara
İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.