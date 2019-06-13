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Dünya

Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.

Ahmet Dursun,Mehmet Nuri Uçar   | 13.06.2019
Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde patlama

Ankara

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi. 

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