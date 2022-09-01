Dolar
18.20
Euro
18.09
Altın
1,694.90
ETH/USDT
1,534.00
BTC/USDT
19,780.00
BIST 100
3,142.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yakoota Al Ahmad, Ali Semerci   | 01.09.2022
Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Doha

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Sismik Bilgi Ağı'ndan yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Söz konusu bölgede, ağustos ortasından bu yana kayda değer sismik aktivite meydana geldiği vurgulanan açıklamada, ayrıca bu tür depremlerin Katar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı
Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın "Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 17 kişi hakkındaki "Demir Yumruk" iddianamesi tamamlandı

Benzer haberler

Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi

Van depreminde ayağını kaybeden Okan Şahiner'in milli futbolculuğa uzanan öyküsü

İzmir'de deprem sonrası boşaltılan okullar yenileniyor

İzmir'de deprem sonrası boşaltılan okullar yenileniyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin belediye görevlilerine 2'şer yıla kadar hapis istendi

İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin belediye görevlilerine 2'şer yıla kadar hapis istendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet