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Dünya

UMH'dan Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin Geryan kentinde konuşlandığı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Velid Abdullah ,Zeynep Tüfekçi   | 22.05.2019
UMH'dan Hafter güçlerine hava saldırısı

Trablus

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin Geryan kentinde konuşlandığı noktalara hava saldırıları düzenledi.

UMH Güçleri Sözcüsü Muhammed Kanunu, yayımladığı yazılı açıklamada, UMH'ya bağlı savaş uçaklarının, Geryan kentinde Hafter güçlerinin konuşlandığı noktalara 6 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, saldırıların Hafter güçlerinin mühimmat ve teçhizat sevkiyatını hedef aldığı bilgisi verildi.

Hafter güçlerinden söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan başkent Trablus'un güneyinde taraflar arasında ağır silahlarla çatışma çıktığı, çatışmalarda herhangi bir tarafın ilerleme kaydetmediği belirtildi.

Hafter, Sabrata, Surman ve Geryan'ın da arasında olduğu ülkenin batı ve güneyinde pek çok kente savaşmadan girmişti. Yapılan propagandalar ve cazip mali tekliflere ekonomi ve asayişin çökmüş olması eklenince bir çok kentte silahlı gruplar kolayca Hafter'e bağlılıklarını ilan etmişti. 

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor.

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