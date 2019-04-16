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Dünya

UMH Trablus'ta konumunu koruyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'in saldırı emri verdiği Trablus'un güneyinde konumunu koruduğunu bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 16.04.2019
UMH Trablus'ta konumunu koruyor

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki konumunu koruduğunu açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı kuvvetlerin geçen iki gün içinde birçok başarılar elde ettiğini söyledi.

"Hafter'e bağlı bir savaş uçağı düşürüldü"

Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağının düşürüldüğünü aktaran Kununu, başkentin güneyindeki çatışmalar sonrasında 14 askeri esir aldıklarını ve 15 aracın da ele geçirildiğini belirtti.

Kununu, UMH'ye bağlı operasyon odasının Trablus'a başlatılan hücuma karşı belirlenen planları açıklayacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü dün çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e, yaralı sayısının 561'e yükseldiğini bildirmişti.

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