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Dünya

UMH, Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydetti

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin ele geçirdiği Trablus'un güneyindeki En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünü geri aldı.

Said İbicioğlu   | 27.07.2019
UMH, Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydetti

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah Hafter'in eline geçen En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünde yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Meci, UMH güçlerinin çatışmaları sürdüğünü ve kampın tamamını yakında kontrol altına alacaklarını ifade etti.

Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu bombaladı

Libya'nın başkenti Trablus'un el-Hani bölgesinde bir okulda, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin düzenlediği saldırı nedeniyle maddi hasar meydana geldi. 

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH)'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maddi hasar gören okula ait fotoğraflara paylaşıldı.

Saldırının okulun dış cephesinin yanı sıra dersliklerde hasara neden olduğu görülürken, tatil gününe denk gelmesi nedeniyle olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı. 

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti. 


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