UMH 'ABD'nin Hafter'e dur' çağrısını memnuniyetle karşıladı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Hafter'e yönelik "Trablus'a yönelik askeri operasyonlarını durdurma" çağrısını memnuniyetle karşıladı.
Trablus
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, General Halife Hafter'e yönelik "Trablus'a karşı askeri operasyonlarını durdurma" çağrısından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Konsey ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile G7 üyeleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanlarının "Libya krizine barışçıl çözümü vurgulamaları, operasyonun kınanması ve kabul edilmez olduğuna" ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici bulunduğunu kaydetti.
"Ülkeyi yıkıcı bir savaşın içine atmak istiyorlar"
Açıklamada, şahsi kaprislerle yönetime musallat olmaya hizmet eden saldırının, özellikle BM'nin yürüttüğü siyasi çalışmayı baltalamak, istikrarı yerle bir etmek ve ülkeyi yıkıcı bir savaşın içine atmak gibi hedeflerinin olduğu ifade edildi.
Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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