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Dünya

Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerini değerlendirdi

Azerbaycan'da dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerini izleyen uluslararası gözlemciler, seçimin "demokratik ve şeffaf bir ortamda geçtiği" yönünde görüş bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Uluslararası gözlemciler, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerini değerlendirdi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeyi kazandığı seçimleri yaklaşık 600 yabancı gözlemci izledi. Uluslararası gözlemciler, düzenledikleri basın toplantısında izlenimlerini anlattı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçimi 6 milletvekili arkadaşıyla birlikte izlediklerini bildirdi.

Altınok, seçimin, Karabağ'ın özgürlüğünden sonra Azerbaycan topraklarının tamamında ilk defa bir milletvekili seçimi yapılıyor olması nedeniyle önemli olduğunu belirterek, "Bu hem Azerbaycan hem de Türk dünyası için önemli olaydır. Seçim gözlemi yaptığımız 13 sandık bölgesinde de sistemin çok iyi kurgulandığını, insanların oy kullandığı alanların çok iyi hazırlandığını, düzenin, intizamın ve kuralların iyi işletildiğini, herhangi bir kargaşanın ve sıkıntının olmadığını gözlemledik." dedi.

"TÜRKPA, seçimin uluslararası demokratik standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır"

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci başkanlığındaki Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyeti de seçimleri izledi.

Zenbilci, seçimin Azerbaycan'ın egemen topraklarında gerçekleştirilen ilk parlamento seçimleri olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve tam toprak bütünlüğü içerisinde düzenlenen seçimlerin bölge barışı ve istikrarına hizmet edeceğini belirtti.

Oylama sürecini her aşamada gözlemleyerek birçok sandığı ziyaret ettiklerini ve yerinde incelemelerde bulunduklarını bildiren Zenbilci, "Misyonumuz, faaliyetlerinde TÜRKPA Seçim Gözlem Yönetmeliği ve ilgili uluslararası belgelere uygun olarak objektiflik, adalet, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini takip etmiştir. TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu, seçimin uluslararası demokratik standartlara, ulusal mevzuata ve evrensel hukuka uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır." ifadelerini kullandı.

"TDT heyeti, seçim sonuçlarını etkileyen herhangi bir durum tespit etmedi"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da seçimin ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak başarıyla tamamlandığını açıkladı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, düzenlediği basın toplantısında, "TDT heyeti, seçim sonuçlarını etkileyen herhangi bir durum tespit etmedi, olumsuz vakaya rastlanmadı. Seçimlerin açık ve şeffaf bir şekilde, ülkenin ulusal mevzuatına ve uluslararası düzeyde kabul edilen kanunlara uygun olarak yapıldığını beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçim, uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve adil oldu"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, seçimi 13 kişilik TBMM heyeti olarak izlediklerini belirtti.

Ayrım, seçimlerin Türkiye için de çok önemli olduğunu, Azerbaycan'ın daima istikrar içerisinde olmasını arzu ettiklerini belirterek, "Seçim, uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve adil oldu. Azerbaycan'da kurtarılmış toprakların tamamında ilk kez milletvekili seçimi gerçekleştirildi. Bu seçimler bu nedenle de önemlidir." dedi.

Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'nın (ICAPP) Gözlem Misyonu adına açıklamalarda bulunan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz, oy verme işleminin, belirlenen programa ve Merkez Seçim Kurulu prosedürlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütüldüğünü gözlemlediklerini bildirdi.

Korkmaz, "ICAPP heyeti, oldukça olumlu bir atmosferde gerçekleşen oy verme süreci boyunca seçmenlere ve oy pusulalarına yönelik herhangi bir olumsuz bulgu ya da kısıtlamaya rastlamamıştır." dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, GUAM, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Asya Parlamenter Meclisi gibi kurumların gözlem misyonları da düzenledikleri basın toplantılarında seçimlerin demokratik ve şeffaf geçtiği yönünde açıklamalarda bulundu.

Azerbaycanlı seçmenler, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 68 sandalye ile parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olmuştu.

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