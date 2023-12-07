Dolar
28.93
Euro
31.16
Altın
2,033.36
ETH/USDT
2,252.40
BTC/USDT
43,395.00
BIST 100
7,775.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rize’de "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansı kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen özel bir törenle Birol'a nişanını takdim etti.

Nuran Erkul Kaya  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü

Londra

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "dünya enerji ve iklim konularına sağladığı olağanüstü katkılar" nedeniyle Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen Şeref Nişanı'na (Légion d'honneur) layık görüldü.

IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen özel bir törenle Birol'a nişanını takdim etti.

Törene, Fransa eski Başbakanı Laurent Fabius, Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher'in yanı sıra, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin büyükelçisi, siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Galatasaray Yönetim Kurulu'nu temsilen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil'in de davetliler arasında bulunduğu törene, Birol'un yakın çalışma arkadaşları da katıldı.

Birol, 1802'den beri Fransız hükümeti tarafından üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve ülkenin en yüksek dereceli sivil nişanı olarak bilinen "Legion d'Honneur"e, "dünya iklim ve enerji konularına olan olağanüstü katkıları nedeniyle" layık görüldü.

Birol, tören sonrası duygularını AA ile paylaştı

Tören sonrasında duygularını AA muhabiri ile paylaşan Birol, nişana layık görüldüğüne ilişkin haberi ilk aldığında çok şaşırdığını belirterek, “Hem şaşırdım hem de çok sevindim. Çünkü bunun nadir verilen bir nişan olduğunu biliyorum ve bu şekilde Elysee Sarayı'nda düzenlenen bir törenle verilmesi de çok görülmüş bir durum değil. Bu açıdan beni çok mutlu etti. Enerji ve iklim alanına 'olağanüstü katkı' sunduğum ifade edilerek de bu nişanı almak beni ayrıca sevindirdi." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak gurur duyuyorum"

IEA'nın açıklamasında görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa devletinin dünyada ve Fransa'da üstün başarı gösterdiği şahsiyetlere verdiği 'Legion d'Honneur' nişanını Sayın Fatih Birol'a taltif etmesi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak benim açımdan çok gurur verici bir olaydır. Buna tanıklık etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu töreni Sayın Fatih Birol'un dünyada ne kadar tanındığını, itibar gördüğünü ve takdir edildiğini gösteren önemli bir tören olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise Birol'un dünya çapında tanındığını dile getirerek, "Onu tanıyor olmaktan, onun yanında olmaktan gurur duyuyorum. Bugün de Fatih Bey bize yine bir başka gurur yaşattı. Her zaman uluslararası camiada başarılarıyla gururlanıyoruz. Bugün de 'Legion d'Honneur' alarak gurur verdi bize. Ayrıca da Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisi hakkında çok güzel şeyler söyledi. Hepsini hak ediyor Fatih Bey." diye konuştu.

TIME Dergisi'nin "Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesinde yer alan Fatih Birol, Japon İmparatoru'ndan Yükselen Güneş Nişanı, İsveç Kralı'ndan Kutup Yıldızı Nişanı, Avusturya, Almanya ve İtalya'dan en yüksek başkanlık nişanları dahil olmak üzere, çok sayıda devlet nişanının da sahibi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişare vurgusu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Guterres'in, BM Güvenlik Konseyini göreve çağırması insanlık adına son haykırışlardan
Yurdun bazı kesimlerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz
Adalet Bakanı Tunç: 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalışıyoruz

Benzer haberler

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fransa Şeref Nişanı'na layık görüldü

IEA: İklim hedefleri için enerji verimliliğinde ilerleme hızı 2030'a kadar iki katına çıkmalı

IEA Başkanı Birol: Petrol ve gaz endüstrisi COP28'de bir dönüm noktasıyla karşı karşıya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet