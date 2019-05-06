Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.74
Dolar
6.02
BIST 100
92,301.45
Altın
1,279.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Basın Enstitüsü İsrail'i kınadı

Uluslararası Basın Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze’de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın yıkılmasına neden olan hava saldırısını kınıyoruz." denildi.

Aşkın Kıyağan   | 06.05.2019
Uluslararası Basın Enstitüsü İsrail'i kınadı

Viyana

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan yapılan yazılı açıklamada, AA’nın ofisinin bulunduğu Gazze’deki binanın İsrail hava kuvvetleri tarafından 5 roketle vurulduğu ve edinilen bilgilere göre yaralı olmadığı ifade edildi.

IPI'nın dünya genelinde gazetecilerin özgürlüğü için çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "İsrail'in, 4 Mayıs’ta Gazze’de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın yıkılmasına neden olan hava saldırısını kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca IPI’nın Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad’ın "Gazeteciler ve medya kuruluşları bir çatışmada asla kabul edilebilir hedefler değildir." görüşü aktarıldı.

Prasad, "Anadolu Ajansının Gazze’deki bürosunun bulunduğu binanın vurulmasını kınıyoruz. İsrail emniyet güçleri ve hükümetine, medya örgütlerine yönelik herhangi bir saldırıdan kaçınmaları ve gazetecilerin hedef alınmaktan korkmadan işlerini yapmalarına olanak sunmaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, önceki gün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Avrupa İsrail saldırısında şehit olan Gazzelileri görmedi

Avrupa İsrail saldırısında şehit olan Gazzelileri görmedi

İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya Gazze eleştirisi

Gazze'de 130 konut kullanılmaz hale geldi

Gazze'de ateşkesin ardından sükunet hakim

Gazze'de ateşkesin ardından sükunet hakim
'Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız'

'Gazze'ye saldırıları durdurabilecek girişimleri memnuniyetle karşılarız'
'Gazze'ye saldırı, BMGK sözleşmesinde kuvvet kullanma yasağına aykırı'

'Gazze'ye saldırı, BMGK sözleşmesinde kuvvet kullanma yasağına aykırı'