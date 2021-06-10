Euro
10.46
Dolar
8.59
BIST 100
1,449.17
Altın
1,886.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 adet insansız hava aracı (drone) ile hedef alındığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 10.06.2021
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Bağdat

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs de yer alıyor.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 Kovid-19 vakası görüldü
ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı

Benzer haberler

Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Irak yargısı Haşdi Şabi Komutanı Muslih'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını açıkladı

PKK'nın son dönemde IKBY'deki terör eylemleri artış gösterdi

ABD'den terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısına kınama

ABD'den terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısına kınama
Irak'ta DEAŞ'a karşı kara operasyonu başlatıldı

Irak'ta DEAŞ'a karşı kara operasyonu başlatıldı
Irak ordusu, PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına tepki gösterdi

Irak ordusu, PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına tepki gösterdi