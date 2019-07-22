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Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano yaşamını yitirdi.

Aşkın Kıyağan   | 22.07.2019
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Amano hayatını kaybetti

Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sekreteryasından yapılan açıklamada, UAEA Başkanı Yukiya Amano'nun yaşamını yitirdiği bilgisinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Başkanın vefatından önce görevi bırakmayı düşündüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle yönetim kuruluna sunulmak üzere kaleme aldığı mektuptan bir alıntıya da yer verildi.

Amano, mektubunda, ajansın, üye ülkelerin desteği ve kurum çalışanlarının büyük özverisiyle atom enerjisinin barışçıl yollarla kullanılması hedefi için önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak "Çalışmalarımızdan gurur duyuyorum, ajansa üye ülkelere ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Japon diplomat Amano, 2009'dan bu yana UAEA'nın başkanlığını yürütüyordu.

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