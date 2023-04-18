Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,998.04
ETH/USDT
2,107.00
BTC/USDT
30,290.00
BIST 100
5,029.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı”nda konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da sivillerin korunması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da çatışmanın taraflarına sivilleri koruma çağrısında bulunurken uluslararası örgütlerden de Sudan'a bu konuda çağrılar yapılması gerektiğini açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da sivillerin korunması çağrısı yaptı

Londra

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktörü Tigere Chagutah, yaptığı açıklamada, Sudan'daki çatışmanın taraflarına sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Yoğun yerleşim alanlarında iki tank, top ve savaş uçağı gibi askeri araçların kullanılmasının sivil ölümleri ve yapıların yıkılmasına yol açtığını kaydeden Chagutah, "Siviller çatışmanın ortasında kaldılar. Tarafların sivillerin korunması için geniş alanlarda etkili patlayıcıları kullanmayı bir an önce sonlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Chagutah, bölgesel ve küresel ortakları tarafından Sudan'a uluslararası insan hakları hukukuna ve sivilleri koruma çağrısı yapması gerektiğini ifade ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni de acil toplantı yapmaya çağırdı.

"Taraflar, ayrım gözetmeksizin yaptıkları saldırılara bir an önce son vermeli." diyen Chagutah, uluslararası kuruluşlar ve BM Güvenlik Konseyi'nin, tarafları öncelik olarak sivilleri korumaya çağırması gerektiğini vurguladı.

Chagutah, taraflara insani yardım kuruluşlarına bir an önce sivillere ihtiyacı olan desteği vermesi için önlerindeki engelleri kaldırmaya da davet etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristlerin Zap'taki mağarasına girdi
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

Benzer haberler

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da sivillerin korunması çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da sivillerin korunması çağrısı yaptı

BMGK, Sudan'da çatışmaların acilen durdurulması çağrısı yaptı

Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız

BM, Sudan'daki çatışmaları şiddetle kınadı

BM, Sudan'daki çatışmaları şiddetle kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet