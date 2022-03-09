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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Uluslararası Af Örgütü: Çernigiv'deki Rus hava saldırısı 'savaş suçu' teşkil edebilir

Uluslararası Af Örgütü, 3 Mart'ta, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki Rus hava saldırısında 47 sivilin öldüğünü belirterek, "Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 09.03.2022
Uluslararası Af Örgütü: Çernigiv'deki Rus hava saldırısı 'savaş suçu' teşkil edebilir

Londra

Uluslararası Af Örgütü, 3 Mart'ta, Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki Rus hava saldırısında 47 sivilin öldüğünü belirterek, "Bu şok edici saldırı, Ukrayna halkının şimdiye kadar maruz kaldığı en kanlı saldırılardan biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı." ifadesini kullandı.

İngiltere merkezli örgütten, saldırıyla ilgili soruşturmanın ardından yapılan açıklamada, Çernigiv'de 47 sivilin ölümüne neden olan Rus hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceği belirtildi.

Açıklamada, 3 Mart öğleden sonra Çernigiv'deki iki caddenin oluşturduğu küçük halk meydanına çok sayıda bombanın isabet ettiği, sivillerin öldüğü ve yakındaki binaların ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

Örgütün, saldırı mahallinde veya yakınında meşru bir askeri hedef belirleyemediği belirtilen açıklamada, örgütün kriz müdahale ekibinin, yeni röportaj ve video kanıtlarının doğrulanması ve analizine dayanarak, saldırıda büyük olasılıkla en az 8 güdümsüz hava bombasının kullanıldığı sonucuna vardığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu şok edici saldırı, Ukrayna halkının şimdiye kadar maruz kaldığı en kanlı saldırılardan biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı." denildi.

Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada da Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernigiv kentine 3 Mart'ta düzenlediği hava saldırısında 47 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise binaların enkazından kurtarıldığı bildirilmişti.

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