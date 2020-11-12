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Dünya

Uluslararası Adalet Divanına 5 yeni yargıç seçildi

15 üyeli mahkemeye, Japonya, Çin, Uganda, Almanya ve Slovakya'dan birer yargıç seçildi.

Betül Yürük   | 12.11.2020
Uluslararası Adalet Divanına 5 yeni yargıç seçildi

Birleşmiş Milletler

Uluslararası Adalet Divanına (ICJ), Japonya, Çin, Uganda, Almanya ve Slovakya'dan 5 yargıç seçildi.

Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı ICJ'nin yeni yargıçları belli oldu.

Lahey merkezli 15 üyeli mahkemenin yenilenen üyeleri için 8 aday yarıştı.

ICJ'de halen yargıç olan Çinli Xue Hanqin, Ugandalı Julia Sebutinde, Japonyalı Yuji Iwasawa ve Slovakyalı Peter Tomka yeniden yargıçlığa seçilirken, 5'inci yargıç ise Almanya'dan Georg Nolte oldu.

Nijerya, Ruanda ve Hırvatistan'ın adayları ise seçilemedi.

Her 3 yılda bir BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyinde ayrı ayrı yapılan seçimlerde, Uluslararası Adalet Divanına 5 yargıç seçiliyor.

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