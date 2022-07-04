Dolar
16.82
Euro
17.57
Altın
1,805.72
ETH/USDT
1,069.60
BTC/USDT
19,445.00
BIST 100
2,465.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Odessa kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilmiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği Ukrayna'nın Odessa bölgesinde döşenen mayınlar nedeniyle gemi trafiğine kapatılan denize insanlar da giremiyor.

Davit Kachkachishvili   | 04.07.2022
Ukrayna'nın Odessa kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilmiyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Odessa

Sıcak çatışmaların yaşandığı Herson cephe hattına yaklaşık 200, yoğun Rus hava saldırılarının düzenlendiği Mikolayiv kentine ise 95 kilometre uzaklıkta bulunan ülkenin 3. en büyük kenti Odessa'nın denize kıyı bölgelerindeki hareketsizlik dikkati çekiyor.

Nüfusu bir milyonu aşkın olan ve Ukrayna'da "Karadeniz'in incisi" olarak bilinen kentte deniz sezonu başlamış olsa da denize girişi yasaklayan emniyet şeridi mayın tehlikesini işaret ediyor.

Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, kentteki güvenlik tedbirlerini AA muhabirine anlattı.

Ülkede savaşın sürmesine rağmen bölgede huzurun olması için Ukrayna yönetiminin büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Gumenyuk, "Odessa kentinde ve bölgede durum sakin ve silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında." dedi.

Bölgeye ait Yılan Adası'nın düzenlenen operasyon sonucu tekrar Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçtiğine ama savaşın sürmesi nedeniyle yine de herkesin dikkatli olması ve güvenlik uyarılarına uyması gerektiğine işaret eden Gumenyuk, şunları kaydetti:

"Rusların Karadeniz'de füzeleri taşıyan gemileri mevcut. Onların hedefi sadece Odessa değil tüm Ukrayna. Füzelerin teknik özellikleri Ukrayna'nın tüm bölgelerine ulaşabilmelerini sağlıyor."

"Avrupa'nın da güvenliği için mücadele ediyoruz"

Gumenyuk, bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelenin aslında tüm Avrupa için son derece önemli olduğunu ifade ederek "Biz bugün sadece kendi topraklarımız ve halkımızı savunmak için değil, Avrupa ve tüm dünyayı korumak için savaşıyoruz." diye konuştu.

Rus savaş uçaklarının büyük tehdit yaratmaya devam ettiğini kaydeden Gumenyuk, hava saldırılarına karşı silahlara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Denize mayınları Ruslar bıraktı"

Gumenyuk, Odessa bölgesindeki deniz mayınları tehlikesinin bugüne kadar sürdüğüne işaret ederek "Mayınlar mart ayından beri denizde. Karadeniz'e bu mayınları Rusya döşedi." şeklinde konuştu. Gumenyuk, Ukrayna tarafının bölgede sadece denizden karaya askerlerin çıkarılmasının mümkün olabileceği yerlere mayın döşediğini vurguladı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal ettiği zaman Ukrayna'ya ait ve üzerinde Ukraynaca yazılar bulunan deniz mayınlarını çaldığını, 2022'de ise onları denize atarak Ukrayna tarafını mayın döşemekle suçladığını anlatan Gumenyuk, "Rusya, bu mayınlar Türkiye veya Romanya'da ortaya çıkınca Ukrayna'ya ait olduğunun sanılması için böyle yaptı ama biz en başta bunun açıklamasını yaptık. Bu bir sabotajdır. Ukrayna denize mayın döşemedi." ifadelerini kullandı.

Gumenyuk, Rus denizaltıların kıyıya tehlikeli bir mesafede bulunduklarını iddia ederek Rus gemilerinden fırlatılan füzelerin Ukrayna'nın şehirlerine isabet ettiğini söyledi.

Karadeniz'deki mayınların sadece gemiler için değil, insanlar için de büyük tehlike taşıdığını dile getiren Gumenyuk, bugüne kadar denize giren iki kişinin hayatını kaybettiğinin, birinin ise yaralandığının altını çizdi.

Gumenyuk, bu nedenle denize girmenin yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay, trafikte bekleyen aracın camı kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı
Veteriner hekimlerden kurbanlık alacaklara 'küpe' ve 'pasaport' uyarısı

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO’nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO’nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek

Ukrayna'nın Odessa kentinde mayın tehlikesi nedeniyle denize girilmiyor

Avustralya, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi

Rusya: Rus güçleri, Ukrayna’nın Lisiçanks kentini kontrol altına aldı

Rusya: Rus güçleri, Ukrayna’nın Lisiçanks kentini kontrol altına aldı
Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk

Rusya: Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk
ABD, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık yardım yapacak

ABD, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık yardım yapacak