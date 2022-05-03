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Dünya

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi'nden Alman Başbakan Scholz'a tepki

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'i ziyaret etmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Cüneyt Karadağ   | 03.05.2022
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi'nden Alman Başbakan Scholz'a tepki

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Melnyk, "Hakarete uğramış mağdur rolünü oynamak devlet adamlığı gibi durmuyor." ifadesini kullandı.

"Nazi işgalinden sonraki en yok edici savaş yaşanıyor. Orası çocuk yuvası değil" diye konuşan Melnyk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Scholz'u Kiev'de kabul etmekten yine de mutlu olacağını kaydetti.

Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez’ denmesi olamaz." ifadesini kullanmış, bu nedenle Kiev’i ziyaret etmeyeceğini söylemişti.

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