Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentteki tren istasyonunun yakınında bir bölgenin vurulduğu bildirildi.
Kiev
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