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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentteki tren istasyonunun yakınında bir bölgenin vurulduğu bildirildi.

Hasan Esen   | 02.03.2022
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri

Kiev

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