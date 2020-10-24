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Dünya

Ukraynalılar yarın yerel seçimler için sandığa gidecek

Ukrayna'da yarın Kovid-19 önlemleri kapsamında gerçekleşecek yerel seçimlerde oy verme işlemi, 08.00'da başlayacak ve akşam 20.00'da sona erecek.

Talha Yavuz   | 24.10.2020
Ukraynalılar yarın yerel seçimler için sandığa gidecek

Kiev

Ukrayna halkı, yarın yerel yöneticilerini seçecek ve ülkenin temel sorunlarına ilişkin ankete katılacaklar.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında gerçekleşecek seçimlerde oy verme işlemi, pazar sabah 08.00'da başlayacak ve akşam 20.00'da sona erecek.

"Reyting" grubunun geçen ay yaptığı ankete göre, Kiev Belediye Başkanlığı seçimlerinde, 2014'ten beri bu görevi yürüten "Vuruş" (UDAR) partisinden eski Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Vitaliy Kliçko yüzde 43 ile başı çekiyor.

Ankete göre, yüzde 10 ile ikinci sırada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gibi aktör olan bir diğer aday Sergey Pritula ve yüzde 7 ile üçüncü sırada Zelenskiy'nin partisi "Halkın Hizmetkarları"nın adayı İrina Vereşuk geliyor.

Belediye başkanlığı için bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim düzenlenecek.

Ayrıca Zelenskiy, yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlarının ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüşünü almak için 5 soruluk bir anket yapılacağını açıklamıştı.

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