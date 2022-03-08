Dolar
14.56
Euro
15.87
Altın
2,059.11
ETH/USDT
2,535.10
BTC/USDT
38,388.00
BIST 100
2,011.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi

Rusya'nın saldırısı sonrası zor günler geçiren Ukraynalı kadınlar, acılarının son bulmasını dileyerek “barış” istediklerini söyledi.

Abdullah Tevge   | 08.03.2022
Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi Fotoğraf: Abdullah Tevge / AA

Lviv

Ukraynalı kadınlar, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ülkeden çıkabilmek için Lviv Tren İstasyonu’nda bekleyerek geçirdiklerini anlattı.

Alana Lohvynenko, savaş nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, “Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ukrayna’da, Türkiye’de ve dünyada tüm kadınlar mutlu olsun istiyorum. Huzur olsun ve en önemlisi barış şu an. Ülkede barış olmadığı için göç etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Otobüsle Türkiye’ye geleceği için heyecanlı olduğunu aktaran Svitlana Lohvynenko da “Çok yazık, mutlu olmak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Ülkemize yardım eden herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Anastasiia Palchykova ise sevgilisinin orduya katıldığını ve yaralandığı için hastanede yattığını anlatarak, “Bugün kadınlar günüyle ilgili sevgilimden sadece bir mesaj aldım. Onu göremedim. Bana çiçek veremedi. Bu yüzden öncekilerden çok farklı bir gün. Ancak tabii ki de çiçekler ve tüm bunlar onun hayatından önemli değil. Bugünü kutlayamıyoruz. Sadece huzurlu bir yaşam istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Lviv’den ayrılmak için saatlerce beklemek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar, soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Sıfır derece olarak ölçülen hava durumu, kentten ayrılmak için kuyruğa girenlerin şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşıyla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşıyla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Çin "Avrupa'nın stratejik özerkliğini koruyacak" güvenlik çerçevesini destekliyor

Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi

Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek
Ünlü piyanist Anjelika Akbar savaşın son bulması için çağrıda bulundu

Ünlü piyanist Anjelika Akbar savaşın son bulması için çağrıda bulundu
Batı'daki Rus karşıtlığı neden yanlış?

Batı'daki Rus karşıtlığı neden yanlış?