Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,760.00
BTC/USDT
27,756.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan "Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararı" nedeniyle BMGK'ye çağrı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplanması talebinde bulundu.

Ekip  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Ukrayna'dan "Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararı" nedeniyle BMGK'ye çağrı

Kiev

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah yerleştirme niyeti, "Putin rejiminin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ve uluslararası güvenlik sistemini baltalayan provokatif bir adımı" olarak nitelendirildi.

Böyle bir niyetin uluslararası toplumu endişelendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Çünkü Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sürdürürken bunları ilan ediyor." ifadesine yer verildi.

Belarus halkına Putin'in nükleer silah konuşlandırma planının gerçekleştirilmesini engelleme çağrısı yapılan açıklamada, G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinden, topraklarında nükleer silah yerleştirilmesini kabul etmesi durumunda bunun yaratacağı sonuçlar konusunda Belarus yönetimini uyarmaları istendi.

Ukrayna'nın "Kremlin'in nükleer şantajına karşı", BMGK daimi üyeleri dahil olmak üzere İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'dan etkin eylem beklediği aktarılan açıklamada, "Bu amaçla derhal BMGK'nin olağanüstü toplantısının yapılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
Rize'de ortaokul öğrencilerden deprem bölgesindeki okullara kırtasiye desteği
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı

Benzer haberler

NATO ve AB'ye göre Rusya'nın Belarus'a nükleer silah gönderme kararı "sorumsuzca"

NATO ve AB'ye göre Rusya'nın Belarus'a nükleer silah gönderme kararı "sorumsuzca"

Ukrayna'dan "Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararı" nedeniyle BMGK'ye çağrı

Putin: Çin ile herhangi bir askeri ittifak oluşturmuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı
Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı

Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı
Rusya ve Çin 2030'a kadar ekonomide işbirliğini geliştirecek

Rusya ve Çin 2030'a kadar ekonomide işbirliğini geliştirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet