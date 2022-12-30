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Dünya

Ukrayna'dan gıda kriziyle mücadele eden Somali'ye 25 bin ton buğday desteği

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, uzun süredir gıda kriziyle mücadele eden Somali'ye 25 bin ton buğday gönderdiklerini bildirdi.

Gökhan Kavak   | 30.12.2022
Ukrayna'dan gıda kriziyle mücadele eden Somali'ye 25 bin ton buğday desteği

İstanbul

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'ye gıda sorununa karşı destek olduklarını belirtti.

Tarım programının bir parçası olarak Somali'ye gönderilen 25 bin ton buğdayın Berbera Limanı'na ulaştığını kaydeden Yermak, "Bu, açlığın eşiğinde olan Afrika halkına Ukrayna'nın bir yardımıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Dünya Gıda Programı (WFP) işbirliğinde gönderilen buğdayın lojistik desteğinin Finlandiya, Japonya ve Fransa tarafından karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna, eylülde de Somali ve Etiyopya'ya 50 bin ton buğday desteğinde bulunmuştu.

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