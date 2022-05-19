Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü
Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.