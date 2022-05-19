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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 19.05.2022
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

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