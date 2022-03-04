Dolar
14.21
Euro
15.63
Altın
1,948.04
ETH/USDT
2,737.50
BTC/USDT
41,630.00
BIST 100
2,008.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi

Ruslan Rehimov   | 04.03.2022
Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi

Kiev

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Benzer haberler

Putin: Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok

Putin: Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok

AB, Rusya ile iş birliği ve araştırma programlarını askıya aldı

Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar ne derece etkin olabilir?

Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar ne derece etkin olabilir?
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak
GÖRÜŞ - Kuzey Kore'nin füze denemeleri ne anlama geliyor?

GÖRÜŞ - Kuzey Kore'nin füze denemeleri ne anlama geliyor?