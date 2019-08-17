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Dünya

Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 17.08.2019
Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü

Kiev

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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