Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Kiev
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.