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Dünya

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı

Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti.

Dmitri Chirciu   | 03.09.2019
Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı

Kiev

Parlamento Genel Kurulunda, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 404 milletvekilinden 373'ünün oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan yargılanabilecek.

Milletvekillerinin, siyasi tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanmasını kapsamayan yasa, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.


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