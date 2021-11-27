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Dünya

Ukrayna'da 'Holodomor trajedisi'nin kurbanları anıldı

Ukrayna'da, Sovyetler Birliği döneminde ülke topraklarında milyonlarca kişinin aç bırakılarak ölüme terk edildiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.

Talha Yavuz   | 27.11.2021
Ukrayna'da 'Holodomor trajedisi'nin kurbanları anıldı

Kiev

Kiev'deki Holodomor Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde, 1932-1933'teki trajedide hayatını kaybedenler için dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu.

Ukrayna halkı, kurbanları anmak için mum yaktı ve anıta yiyecekler bıraktı.

Törene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eşi Elena Zelenskaya, Başbakan Denis Şmıgal ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Zelenskiy ve eşi ilk bölümü açılan Holodomor Müzesini ziyaret etti.

Holodomor trajedisi

Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Ukrayna topraklarında milyonlarca kişi, 1932-1933 arasında Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmişti.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu gerçekleşen trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi ölmüştü.

Rusçada "açlıktan ölüm" anlamına gelen "Holodomor" kelimesiyle anılan trajedi için eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasımın son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

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