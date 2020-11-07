Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı
Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.
Kiev
Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.
Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.