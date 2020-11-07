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Dünya

Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Talha Yavuz   | 07.11.2020
Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Kiev

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.

Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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