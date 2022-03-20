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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da 562 Rus savaş esirinin bulunduğu bildirildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 20.03.2022
Ukrayna'da 562 Rus savaş esirinin bulunduğu bildirildi

Kiev

Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya’ya dönmek istemediğini dile getirdi.

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