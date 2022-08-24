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Dünya

Ukrayna'da 31. Bağımsızlık Günü savaşın gölgesinde geçiyor

Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü'nde, Rusya’nın Kiev’e saldırı düzenleyebileceği endişesiyle, halka açık kutlamalar yapılmadı.

Mustafa Deveci   | 24.08.2022
Ukrayna'da 31. Bağımsızlık Günü savaşın gölgesinde geçiyor Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Kiev

Rus güçlerinin saldırı ihtimaline karşı Kiev’de 22-25 Ağustos tarihlerinde geniş katılımlı halka açık kutlama, toplantı ve gösteriler yasaklandı.

Kutlamalar için önceki yıllarda başkent Kiev’de yapılan askeri geçit töreni iptal edildi. Buna ek olarak, Ukrayna’nın birçok kentinde de kutlamalar gerçekleştirilmedi.

Rus saldırısı olabileceği yönündeki uyarılara rağmen çok sayıda Ukraynalı, savaşta ele geçirilen Rus zırhlılarının sergilendiği Kiev’deki Kreşatik Caddesi’ne geldi.

Kreşatik Caddesi’ne gelen Ukraynalılardan bazılarının geleneksel kıyafet giydiği ve Ukrayna bayrağı taşıdığı görüldü.

Ukrayna güvenlik güçleri, trafiğe kapalı olan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zelenskiy’den “sonuna kadar savaşacağız” mesajı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31. Bağımsızlık Günü için video mesaj yayımladı.

Mesajında Zelenskiy, “Hangi orduya sahip olduğunuz umurumuzda değil, sadece toprağımızla ilgileniyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız.” ifadesini kullandı.

Savaş Ukrayna’nın doğusunda ve güneyinde yoğunlaştı

Rus ve Ukrayna güçleri arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, ilk haftalarda daha çok başkent Kiev ve Rusya sınırında yer alan Harkiv kenti çevresinde yoğunlaşmıştı.

Ukrayna’nın direnişi sayesinde Rus güçleri nisan ayında Kiev etrafından çekildi.

Bugün itibarıyla çatışmalar, Harkiv, Donbas ve ülkenin güney bölgesinde yoğunlaştı.

BM’nin verilerine göre, 6 ayını dolduran savaşta 5 bin 500 sivil hayatını kaybetti. Ancak bu sayının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, 2 gün önce yaptığı konuşmada, savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiev yönetimi, 24 Şubat-24 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 45 bin 700 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991'de Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti.

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