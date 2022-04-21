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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da ‘’Michelin Rehberi’’ basın toplantısında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Ülkede yaklaşık 90 bin Rus askeri bulunuyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, şu anda Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Rus askerinin bulunduğunu bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 21.04.2022
Ukrayna: Ülkede yaklaşık 90 bin Rus askeri bulunuyor

Kiev

Arestoviç, basına yaptığı açıklamada, ülkesine savaş açan Rus ordusu mensubu 90 bin askerin Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti.

Ukrayna: Rus ordusu 21 bin asker, 172 uçak, 151 helikopter ve 829 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2 bin 118 zırhlı araç, 393 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1508 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 166 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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