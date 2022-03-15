Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü
Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerince Ukrayna'da düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 97 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun yaralandığı belirtildi.
- Kiev’deki saldırılarda 2 apartman top mermileriyle vuruldu
- Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı
Açıklamada ayrıca "Her gün en az 5 çocuk bombardımanlar altında ölüyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.